Баранов Герасим Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129848. Барановъ, Герасимъ андреевъ. К. Юхновск. у., Покровск. в., д. Ивлевой, 21 г.; — Вяземск. Г. С. 16 Сент. 909, 169 и 180 М., тюр. 8 м. Исп. 5 Окт. 909.
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