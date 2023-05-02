Фомин Нефед Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Нефед
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140606. ФОМИНЪ, НЕФЕДЪ ФЕДОРОВЪ. К. Новохоперск. у., Н.-Каричанск. в., с. Тюменевки, 39 л.; — Воронеж. О. С. 17 Сент. 909, 134, 135, 1641 и 1654 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Борисоглѣб. у. отъ 2 Мая 909 г. (170¹ М., тюр. 6 м.), арест. отд. 5 л. Исп. 23 Окт., счит. ср. со 2 Мая 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.