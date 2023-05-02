Пилюгин Василий Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пилюгин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 307
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38618. ПИЛЮГИНЪ, ВАСИЛІЙ ТРОФИМОВЪ. К. Грайворон. у., Дорогощанск. в., с. Коровина, 39 л., рд. въ г. Грайворонѣ; — Курск. О. С., 2 п. 134, 135, 1 ч. 1655 и 2 ч. 1659¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Янв. 907. | 905 34564 170¹ М. | 901 71431 169 М. | 904 74513 169 М. | 900 73979 169 М.
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