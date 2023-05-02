Чупрунов Дмитрий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чупрунов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12435. ЧУПРУНОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 21 г., Мелекесск. у., Архангельск. в. и с. В. Т. 32 стр. див. Ст. ст. 6 п. "б", 1 ч. 10 П. В. П, 92 У. К., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 5/ІІІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.