Алексеев Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12703. АЛЕКСЕЕВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л. Гр. Ямбургск. у., Ястребинск. в.; — Н. С. 1 р. 6 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 24 авг. 920.
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