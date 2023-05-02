Сарафанов Аким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСарафанов Аким Иванович

Сарафанов Аким Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сарафанов
Имя
Аким
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8751. САРАФАНОВ АКИМ ИВАНОВИЧ, 41 г., Камышинск. у., с. Золотого. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. ст. 113 ч. 2 и116, лиш. св. 1 г. 4 м. 26 д. Исп. 3 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.