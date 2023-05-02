Бинер Янкель-Иосек
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бинер
- Имя
- Янкель-Иосек
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45236. БИНЕРЪ, ЯНКЕЛЬ-ІОСЕКЪ (внѣбр.). Мщ. пос. Константиновъ, гм. Ршевъ, Лодзинск. у., 15 л.; — С. М. С. 3 окр. Петроков. г. (во 2 р.), 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 28 Мая 905. | 904 94991 172 М.
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