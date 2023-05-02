Перфирьев Яков Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перфирьев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18042. ПЕРФИРЬЕВ, ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 25 л. Гр. Новохоперск. у., Губаревск. в. и д.; — С. 10 зап. стр. п-ка. Неподч. власти, лиш. св. 1½ г. Исп. 38 окт. 920.
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