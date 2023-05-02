Баер Михаил
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баер
- Имя
- Михаил
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45045. БАЕРЪ, МИХАИЛЪ (внѣбр.). К. Ласк. у., гм. и кол. Зелевъ, 31 г., рд. въ г. Варшавѣ; — Гм. С. 4 окр. Варшав. у., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 3 Мая 905.
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