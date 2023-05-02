Репин Иван Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Репин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8207. РЕПИН ИВАН КУЗЬМИЧ, 19 л., Сызранск. у., Костычевск. в. и с. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 9 л. 6 м. 8 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 18 сент. 923.
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