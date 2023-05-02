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Коваль Андрей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коваль
Имя
Андрей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
20 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6096. КОВАЛЬ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Кременчугск. у., Кохновск. в., с. Песчинки, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 20 марта 923.

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