Арделян Дмитрий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арделян
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129601. АРДЕЛЯНЪ, ДМИТРІЙ АЛЕксандровъ. К. Хотин. у., Липканск. в., с. Медвѣжа, 20 л., рд. въ г. Одессѣ; — У. Чл. О. С. по Хотинск. у., 169, 170¹ и 2 ч. 180 М., тюр. 6 м. Исп. 20 Сент. 909.
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