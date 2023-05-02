Комиссаров Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Комиссаров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5029. КОМИССАРОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., Мологск. у., Пожаловск. в., д. Бекрень. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. 205а, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 12/ѴІІ—24.
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