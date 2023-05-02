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Комиссаров Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комиссаров
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
12 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5029. КОМИССАРОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., Мологск. у., Пожаловск. в., д. Бекрень. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. 205а, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 12/ѴІІ—24. 

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