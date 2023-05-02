Кощинская Констанция Феликсовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кощинская
- Имя
- Констанция
- Отчество
- Феликсовна
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6908. КОЩИНСКАЯ КОНСТАНЦИЯ ФЕЛИКСОВНА, 30 л., Рд. в Ломжинск. г., мест. Замброва, Московск. Губсуд, Ст. 171, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 7 сент. 923.
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