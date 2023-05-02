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Титов Петр Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титов
Имя
Петр
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
15 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 343
Источник
Скан
Оригинальная запись
12660. Титов Петр Трофимович, 48 л., Тверск. г., Бежецк. у., Юркинск. в., д. Язовец. Н. С. 5 уч. Кашинск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 15 июля 926.

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