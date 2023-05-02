Болаева Елизавета Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болаева
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 731. Болаева Елизавета Ивановна, 19 л., Мелекесск. у., Ново-Малыклинск. в., с. Стар.-Беловки. Н. С. 1 уч. Мелекесск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 4/ѴІІІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.