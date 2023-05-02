Жемков Афанасий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖемков Афанасий Ефимович

Жемков Афанасий Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жемков
Имя
Афанасий
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
16 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4922. ЖЕМКОВ АФАНАСИЙ ЕФИМОВИЧ, 26 л., Хвалынск. у., Алексеевск. в., с. Ст.-Яклонки. Саратовск. Губсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 4 г. 2 м. 26 д. Исп. 16 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.