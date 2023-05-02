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Никифоровых Степан Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никифоровых
Имя
Степан
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
03 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9563. Никифоровых Степан Александрович, 21 г., Слободск. у., Сочневск. в., д. Алексеевки. Вятский Губсуд. Ст. 180 п. п. "б", "ж", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 3 мар. 926.

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