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Пачкин-Соловьев Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пачкин-Соловьев
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
9949. Пачкин-Соловьев Николай Алексеевич, 25 л., Смоленск. г., Бельск. у., Селецк. в., д. Мокришо., Сибирск. Крайсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 7 окт. 926.

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