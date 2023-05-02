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Непоклонов Михаил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Непоклонов
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
02 август 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5029. Непоклонов Михаил Егорович, 24 л. Гр. г. Пензы; — Н. С. 2 уч. г. Пензы. Самовольн. обыск а отобран. спирта, общ. раб. 6 м. Исп. 2 авг. 918.

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