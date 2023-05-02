Савенкова Анна Тихонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савенкова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Тихонова
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98305. САВЕНКОВА, АННА ТИХОНОВА, 32 л. К. Тарусск. у., Исканск. в., д. Юрстиной, рд. Серпухов. у., Алексѣевск. в., въ д. Васиной; — Г. С. 2 уч. г. Калуги, 24 Мая 911, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Іюня 911. | 909 152694 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 138535. | 904 101583 169 М.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1879