Вельницкий Егор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вельницкий
- Имя
- Егор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1052. Вельницкий Егор Васильевич, 30 л., Канск, окр., Абанск. р., д. Д.-Мост. Сибирск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 8/ХІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.