Штоппель Яков Евгеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Штоппель
- Имя
- Яков
- Отчество
- Евгеньевич
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30596. ШТОППЕЛЬ, ЯКОВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 31 г. Гр. Марксштадтск. у., с. Боградт; — Р. Т. Трудком. Обл. немп. Повол. Дача взятки, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 1 г. и 8 м. Исп. 2 дек. 920.
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