Гржигорчик Осип Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гржигорчик
- Имя
- Осип
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46258. ГРЖИГОРЧИКЪ, ОСИПЪ ФОМИНЪ (Томашевъ). К. Конск. у., гм. Говарчевъ, д. Комашице, 20 л.; — Радомск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 140, 149 и 1642 У., тюр. 1½ г. Исп. 16 Мая 905. | 904 40602 169 М.
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