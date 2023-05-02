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Гржигорчик Осип Фомин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гржигорчик
Имя
Осип
Отчество
Фомин
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
46258. ГРЖИГОРЧИКЪ, ОСИПЪ ФОМИНЪ (Томашевъ). К. Конск. у., гм. Говарчевъ, д. Комашице, 20 л.; — Радомск. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 140, 149 и 1642 У., тюр. 1½ г. Исп. 16 Мая 905. | 904 40602 169 М.

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