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Суворова Клавдия Никитична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Суворова
Имя
Клавдия
Отчество
Никитична
Дата исполнения приговора
10 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
29276. СУВОРОВА, КЛАВДИЯ НИКИТИЧНА. Гр. Юхновск. у., Рупосовск. в., д. Прошкина; — Н. С. Сокольническ. р. уголовн. отд. г. Москвы. Укрыват. краден., лиш. св. 1 г. Исп. 10 июля 920.

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