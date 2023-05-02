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Енин Алексей Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Енин
Имя
Алексей
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
01 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
2968. ЕНИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., Мелекесск. у., Архангельск. в., с. Сосновки. Дежурн. Камер. Н. С. б. г. Симбирска. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 7 д. П. в. з. с. 1/ІІІ—24. 

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