Куколев Никита Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куколев
- Имя
- Никита
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7480. КУКОЛЕВ НИКИТА ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Каширск. у., Больше-Грызловск. в., д. Волохово. Н. С. 1 уч. Каширск. у. Ст. 205а, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 8 февр. 923.
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