Песков Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Песков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86039. ПЕСКОВЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАНОВЪ (онъ же Ханинъ), 34 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Саратовск. г., Петров. у., 2 Варыпаевск. в., д. Дурасовки; — Астрахан. О. С., 29 Марта 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 30 Апр. 911. | 909 69224 172 М. (покуш.). | 906 38344 1655 У. | 901 22595 170 М. | 904 90712 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 61502. | 903 59004 170¹ М. | 900 59630 169 М.
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