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Федорчук Евдоким Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федорчук
Имя
Евдоким
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
01 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
12542. ФЕДОРЧУК ЕВДОКИМ ДАНИЛОВИЧ, 27 л., Приморск. г., б. Иманск. у., д. Руповно. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 16, 2 ч. 184, лиш. св 6 л. и пор пр. 5 л. П. в. з. с. 1/ѴІІІ—24.

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