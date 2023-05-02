Кисилев Павел Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кисилев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39546. КИСИЛЕВЪ, ПАВЕЛЪ НИКОЛАевъ. Сс.-пос. Александров., на о-вѣ Сахалинѣ, окр. и поста, 58 л., рд. Рославльск. у., въ в. и с. Родичѣ; — М. С. 1 уч. о. Сахалина, 16 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Окт. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. вь 908 г. № 126115. | 99 27317 170 М. | 77 1889 169 М. | 85 56062 221 У.
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