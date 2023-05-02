Ольчак Викентий Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ольчак
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85707. ОЛЬЧАКЪ, ВИКЕНТІЙ АНТОновъ, 62 л. К. изъ сс. Ачинск. у., Ужурск. в., д. Кулунской, рд. Гостынск. у., въ гм. Санника; — Красноярск. О. С., 26 Марта 911, 152¹ и 1647 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 5 м. и 26 дн. предв. заключ. Исп. 17 Мая 911. | 91 143186 1654 У. | 80 40118 1647 У. | 87 52536 1655 У. | 78 28416 229 У. | 85 70120 1655 У.
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