Лебедев Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7973. ЛЕБЕДЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 29 л. Рд. в г. Варшаве. Н. С. 3 уч. г. Благовещенска. Ст. ст. 187, 189, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 июня 923.
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