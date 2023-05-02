Труханов Михаил Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Труханов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 346
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12796. Труханов Михаил Петрович, 28 л., Богородицк. уч. Епифанск. в., д. Матвеевки. Тульск Губсуд. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 7 нояб. 926.
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