Файзуллин Хайрулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Файзуллин
- Имя
- Хайрулла
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 551
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95866. ФАЙЗУЛЛИНЪ, ХАЙРУЛЛА (онъ же Хамидуллинъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Симбир. у., в. и с. Сендюкова, 27 л.; — Казан. О. С., 133 и 2 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 93326, арест. отд. 5 л. Исп. 19 Марта 908. | 902 102293 1655 У. | 900 14789 169 М. | 901 16068 1655 У. | 98 33125 169 М.
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