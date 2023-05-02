Габдрафиков Минниахмет
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Габдрафиков
- Имя
- Минниахмет
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45920. ГАБДРАФИКОВЪ, МИННІАХметъ. К. Белебеев. у., Казангуловск. в., д. Мекашевой, 30 л.; — Уфимск. О. С. (во 2 р.), 149, 152 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 14, арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 5 Марта 905. | 97 79978 1654 У.
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