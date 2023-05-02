Габдрафиков Минниахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабдрафиков Минниахмет

Габдрафиков Минниахмет

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Габдрафиков
Имя
Минниахмет
Дата исполнения приговора
05 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
45920. ГАБДРАФИКОВЪ, МИННІАХметъ. К. Белебеев. у., Казангуловск. в., д. Мекашевой, 30 л.; — Уфимск. О. С. (во 2 р.), 149, 152 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 14, арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 5 Марта 905. | 97 79978 1654 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close