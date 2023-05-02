Коновалов Михаил Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коновалов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6398. КОНОВАЛОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г., Новоторжск. у., Мошковск. в., д. Сучьи-Горки, В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр., Ст. ст. 142, 180 п. «б», 205, 229, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 11 июня 923.
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