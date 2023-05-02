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Коновалов Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коновалов
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
6398. КОНОВАЛОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г., Новоторжск. у., Мошковск. в., д. Сучьи-Горки, В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр., Ст. ст. 142, 180 п. «б», 205, 229, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 11 июня 923.

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