Торопыгин Даниил Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропыгин Даниил Степанов

Торопыгин Даниил Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Торопыгин
Имя
Даниил
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
30 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
Источник
Скан
Оригинальная запись
140086. ТОРОПЫГИНЪ, ДАНІИЛЪ СТЕПАНОВЪ. Сс.-посел. Балаган. у., Коноваловск. в., с. Клепиковскаго, 35 л., рд. Тарск. у., въ Каргалинск. в.; — Иркутск. О. С., 115 и 1 ч. 1647 У. и 438 У. о сс. и Выс. маниф. 904 г., врем. раб. на зав. 8 м. Исп. 30 Мая 909. | Въ 96 г. Томск. О. С. по 1632 У. — каторж. раб. 7 л.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close