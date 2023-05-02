Торопыгин Даниил Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Торопыгин
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140086. ТОРОПЫГИНЪ, ДАНІИЛЪ СТЕПАНОВЪ. Сс.-посел. Балаган. у., Коноваловск. в., с. Клепиковскаго, 35 л., рд. Тарск. у., въ Каргалинск. в.; — Иркутск. О. С., 115 и 1 ч. 1647 У. и 438 У. о сс. и Выс. маниф. 904 г., врем. раб. на зав. 8 м. Исп. 30 Мая 909. | Въ 96 г. Томск. О. С. по 1632 У. — каторж. раб. 7 л.
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