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Фролов Павел Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Павел
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
06 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
29973. ФРОЛОВ, ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ, 28 л. Гр. Мологск. у., Марьинск. в.; — Н. С. 1 Городск. р. 4 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 6 апр. 920.

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