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Даниил Александр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Даниил
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
10 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3711. ДАНИИЛ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 28 л., Лаптевск. у., Трехозерск. в., с. Маклаковки. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «з», лиш. св. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 10 июля 923.

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