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Куликов Дмитрий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Дмитрий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7537. КУЛИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л., Кимрск. у., Латевск, в., д. Исаево. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 160 п. «д», лиш. св. 1 г. Исп. 7 дек. 923.

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