Чанышев Сулейман Иштисамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чанышев
- Имя
- Сулейман
- Отчество
- Иштисамов
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 508
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155649. ЧАНЫШЕВЪ. СУЛЕЙМАНЪ Иштисамовъ. Лиш. ос. пр. изъ башк. Белебеев. у., Тюрюшевск. в., д. Кузеевой, 30 л.; — Уфимск. О. С. 23 Авг. 909, 132, 1641, 1 п. 1 ч. 1655 и 1634 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 28 Нояб. 909. | 905 36618 170 М. | 17 Янв. 902 г. Вр. Воен. С. въ г. Уфѣ, 3 ч. 1655 У. — арест. отд. 2 г.
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