Киселев Василий Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Василий Акимович

Киселев Василий Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Василий
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
27 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5932. КИСЕЛЕВ ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ, 32 л., Терск. обл., ст. Михайловской, В. Т. Триб. Кавказск. окр., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г., Исп. 27 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.