Герле Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герле
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46031. ГЕРЛЕ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВЪ (Вильгельмовъ). Мщ. г. Шлиссельбурга, 31 г., рд. въ г. СПБ.; — Москов. Ст. М. С. Александров. уч. (во 2 р.), 50 М., тюр. 1 м. Исп. 23 Мая 905. | 909 73305 169 М.
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