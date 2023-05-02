Животовский Абрам Давыдович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Животовский
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Давыдович
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3216. ЖИВОТОВСКИЙ АБРАМ ДАВЫДОВИЧ, 37 л., г. Астрахани. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. ст. 1 ч. 114, 1 ч. 206, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 5/ІѴ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.