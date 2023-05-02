Щенников Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щенников
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 534
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156349. ЩЕННИКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ. К. Нижегород. у., в. и с. Чернухи, 15 л.; — Нижегород. О. С. 25 Сент. 909, 11, 2 и 8 п. 170 и 1 п. 170¹ М., 114, 140, 152. 13, 9 и 225 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №№ 117738 и 29749, тюр. 1 г. Исп. въ Нояб. 909.
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