Андроненко Иван Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андроненко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129513. АНДРОНЕНКО, ИВАНЪ АЛЕКсандровъ. К. Путивльск. у., Бурынск. в., д. Красной-Слободы, 25 л.; — Сумск. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Февр. 909.
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