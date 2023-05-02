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Васильев Дмитрий Ермолаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Дмитрий
Отчество
Ермолаев
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
143853. ВАСИЛЬЕВЪ, ДМИТРІЙ ЕРМОлаевъ. Лиш. ос. пр. изъ К. Царицын. у., в. и с. Песковатки, 24 л.; — Саратов. О. С. 6 Окт. 909, 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 7 Нояб. 909. | 907 10919 1651 У. | 904 57229 170 М. | 7 Нояб. 903 г. У. Чл. О. С. по Царицын. у. 170 М. — тюр. 7 м.

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