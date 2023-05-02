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Согурбаев Темирбен

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Согурбаев
Имя
Темирбен
Дата исполнения приговора
31 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 326
Источник
Скан
Оригинальная запись
12064. Согурбаев Темирбен, 64 л., Семипалатинск. г., Павлодарск. у., Алкикульск. в. Н. С. 34 уч. Семипалатинск. С. О. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. 2 м. 10 д. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 31 авг. 926.

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