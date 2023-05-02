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Гончаров Фома Лазарев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гончаров
Имя
Фома
Отчество
Лазарев
Дата исполнения приговора
18 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
Источник
Скан
Оригинальная запись
46179. ГОНЧАРОВЪ, ФОМА ЛАЗАРЕВЪ (онъ же Лазаревъ). Лиш. ос. пр. зап. ряд. изъ к. Мензелин. у., Останковск. в., с. Князева, 36 л.; — Пермск. О. С. (въ 5 р.), 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Марта 905. | 904 57865 169 М. | 98 92555 1647 У. | 903 1857 169 М. | 97 55309 169 М.

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