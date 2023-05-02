Гончаров Фома Лазарев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гончаров
- Имя
- Фома
- Отчество
- Лазарев
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46179. ГОНЧАРОВЪ, ФОМА ЛАЗАРЕВЪ (онъ же Лазаревъ). Лиш. ос. пр. зап. ряд. изъ к. Мензелин. у., Останковск. в., с. Князева, 36 л.; — Пермск. О. С. (въ 5 р.), 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Марта 905. | 904 57865 169 М. | 98 92555 1647 У. | 903 1857 169 М. | 97 55309 169 М.
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