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Корсаков Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корсаков
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
08 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6655. КОРСАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 17 л., Осташковск. у., Заевск. в., с. Большое Занещево, Н. С. 1 уч. Великолуцк. у., Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 8 марта 923.

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